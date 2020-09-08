перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Вечеринка по раскрытию пола ребенка спровоцировала пожар в Калифорнии на тысячи гектаров 16:24
На штаб Алексея Навального в Новосибирске напали. Кто‑то разбил в здании бутылку с сероводородом 15:58
Solen Feyissa/Unsplash Instagram восстановил аккаунт 13-летнего ребенка с синдромом Дауна
Instagram восстановил аккаунт 13-летнего ребенка с синдромом Дауна Обновлено в 15:34
Проект «То-на-То» представит экологичную коллекцию одежды на ярмарке Cosmoscow в Москве 15:26
YouTube ограничил показ фильма «России 1» про Беслан. Роскомнадзор назвал это цензурой 15:10
Garage Screen покажет первые эпизоды сериала Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть» 14:44
Власти Сардинии оштрафовали на 1000 евро француза, пытавшегося украсть песок с пляжа 14:39
Feduk выпустил грустную песню «Краски» 13:48
Lionsgate Movies/YouTube Дэйв Франко появится на Comic Con Russia. Он представит свой хоррор «Кто не спрятался»
Дэйв Франко появится на Comic Con Russia. Он представит свой хоррор «Кто не спрятался» 13:42
New Order выпустили новый сингл «Be a Rebel» 13:35
Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима 12:55
Иван Ургант рассекретил Ника и Майка из «перехваченного» разговора о Навальном 12:47
The Village: Михаил Скипский провел игры на Дне города в Москве, организаторы это скрыли 12:23
Erik Odiin/Unsplash Каждый шестой россиянин думает об эмиграции
Каждый шестой россиянин думает об эмиграции 11:49
Мария Колесникова порвала паспорт, чтобы не уезжать из Беларуси 10:55
На месте завода в Тушино построят жилой квартал на 450 тыс. квадратных метров 10:49
В России за сутки выявили чуть больше 5000 случаев коронавируса 10:39
Интерпол: из‑за пандемии выросло число сексуальных преступлений против детей 10:05
Принудительно госпитализированную школьницу выписали из психдиспансера в Красноярске 10:02
«БелТА»: Марию Колесникову задержали на границе с Украиной. Туда же уехали пропавшие члены оппозиции
«БелТА»: Марию Колесникову задержали на границе с Украиной. Туда же уехали пропавшие члены оппозиции Обновлено в 9:25
Отключить рекламу

Власти Сардинии оштрафовали на 1000 евро француза, пытавшегося украсть песок с пляжа

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:39

Французского туриста заставили заплатить штраф в размере 1000 евро (около 90 тыс. рублей по текущему курсу) за попытку вылететь с Сардинии с двумя килограммами песка с местного пляжа в багаже. Об этом пишет CNN.

Мужчина, чье имя не сообщается, был задержан в аэропорту Кальяри Эльмас 1 сентября после того, как у него была обнаружили бутылку с 2 килограммами местного песка.

Сосуд конфисковали у похитителя и поместили в специальное помещение, где хранятся конфискованные предметы. «В конце года у нас обычно накапливается много бутылок с песком», — заявил представитель лесных рейнджеров острова по этому поводу.

В 2017 году вышел закон, запрещающий забирать песок с пляжей Сардинии. За это туристам грозят штрафы и даже тюремное заключение. Размер санкций составляет от 500 до 3000 евро (от 45 до 270 тыс. рублей) — в зависимости от места взятия песка и количества.

Как рассказали лесные рейнджеры, такие правила были введены, потому что случаи краже песка случались все чаще. Особое внимание в ведомстве уделяют охране пляжей с цветным, розовым или белоснежным песком.

«В прошлом году мы нашли веб-сайт, на котором наш песок продавался в качестве сувенира. Это стало очень известным явлением в Европе», — рассказали представители лесных рейнджеров. В организации заявили, что за последние три года контроль стал заметно более строгим, а рейнджеры теперь сотрудничают с полицией.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
хип-хоп
Gruppa Skryptonite
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Новые мутанты
Супергеройский хоррор со звездами «Сплита» и «Игры престолов»
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
хип-хоп
T-Fest
Чувственный представитель новой школы хип-хопа
приключение
Вратарь Галактики
Космический долгострой Джаника Файзиева про гладиаторские игры на околоземной орбите
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить