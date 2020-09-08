Власти Сардинии оштрафовали на 1000 евро француза, пытавшегося украсть песок с пляжа

Французского туриста заставили заплатить штраф в размере 1000 евро (около 90 тыс. рублей по текущему курсу) за попытку вылететь с Сардинии с двумя килограммами песка с местного пляжа в багаже. Об этом пишет CNN.

Мужчина, чье имя не сообщается, был задержан в аэропорту Кальяри Эльмас 1 сентября после того, как у него была обнаружили бутылку с 2 килограммами местного песка.

Сосуд конфисковали у похитителя и поместили в специальное помещение, где хранятся конфискованные предметы. «В конце года у нас обычно накапливается много бутылок с песком», — заявил представитель лесных рейнджеров острова по этому поводу.

В 2017 году вышел закон, запрещающий забирать песок с пляжей Сардинии. За это туристам грозят штрафы и даже тюремное заключение. Размер санкций составляет от 500 до 3000 евро (от 45 до 270 тыс. рублей) — в зависимости от места взятия песка и количества.

Как рассказали лесные рейнджеры, такие правила были введены, потому что случаи краже песка случались все чаще. Особое внимание в ведомстве уделяют охране пляжей с цветным, розовым или белоснежным песком.

«В прошлом году мы нашли веб-сайт, на котором наш песок продавался в качестве сувенира. Это стало очень известным явлением в Европе», — рассказали представители лесных рейнджеров. В организации заявили, что за последние три года контроль стал заметно более строгим, а рейнджеры теперь сотрудничают с полицией.