На месте завода в Тушине построят жилой квартал на 450 тыс. квадратных метров

Территорию Тушинского завода железобетонных конструкций застроят жильем. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект, опубликованный на сайте «Активный гражданин».

На 9,4 гектарах в Строительном проезде планируется построить более 450 тыс. квадратных метров недвижимости, из которых 350 тыс. — коммерческий жилой комплекс. Часть территории — чуть менее 2 гектаров — передадут под программу реновации. Для этих целей там возведут 82 тыс. квадратных метров жилья.

Большую часть проекта реализует девелоперская группа ФСК, которой принадлежит «Домостроительный комбинат № 1», куда входит Тушинский завод ЖБК. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компанией. Представитель ФСК от комментариев отказался.

Инвестиции в жилой комплекс оцениваются в 23-25 млрд рублей. Эксперты, опрошенные изданием, предполагают, что выручка от продажи квартир составит 40-45 млрд рублей, а строительство микрорайона займет 4-6 лет.