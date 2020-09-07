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В Тульской области на антресолях обнаружили скрипку Скадивари XVII века

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:36

Москвич Юрий Курносов обнаружил на антресолях в квартире умершей тети в Тульской области скрипку Страдивари XVII века, сообщил телеграм-канал Baza.

Ценный инструмент, вероятно, принадлежал его дяде, который умер десять лет назад. По словам Курносова, скрипку передавали по наследству. Внутри инструмента имеется подпись Антонио Страдивари и дата производства — 1691 год.

«Мой дядя лет 20 назад посылал письмо в Большой театр, он хотел оценить ее, он получил ответ, что да, таких скрипок не так много — два-три десятка по миру ходит», — рассказал Курносов.

В планах владельца теперь установить подлинность скрипки, отреставрировать ее (у скрипки нет струн и не хватает одного колка) и продать — она может стоить сотни тысяч долларов.

Антонио Страдивари — один из самых известных в истории мастеров, изготавливающих смычквые инструменты. Свою первую скрипку он сделал в 1666 году, а в 1704 году представил собственную модель скрипки, которая считается одной из лучших в мире.

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