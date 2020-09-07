В штаб Навального в Кургане пришли полицейские

В штаб оппозиционера Алексея Навального в Кургане пришли полицейские, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на координатора штаба Алексея Шварца.

По словам Шварца, у сотрудников правоохранительных органов не оказалось документов на осмотр помещения. При этом полицейские, как утверждает он, якобы пришли вручить повестку в военкомат активисту Никите Ильину. Однако у Ильина уже есть военный билет — по словам Шварца, «давно».

«Пришли полицейские, стали ломиться в штаб, требуют пустить для осмотра помещения и отказываются представляться. Мы их не пускаем. Я им сказал, что, пока не представятся, я не буду открывать. Я просил, они говорят: «Вы за дверью, вас не слышно». Хотя я кучу раз это спросил, они ничего не показывают, у них даже нагрудного жетона нет», — сказал Шварц.

Как рассказал координатор штаба, полицейские дождались Никиту Ильина на выходе из офиса и заставили подписать повестку в военкомат.