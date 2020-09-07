Глава Британского МИД Доминик Рааб, давая телеинтервью ведущему Би-би-си Эндрю Марру, высказался об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Он заявил, что применение «Новичка» — это нарушение международного законодательства, а Россия, учитывая прошлый опыт использования смертоносного яда, будет призвана к ответу.

На ТАССе заметка об интервью Рааба вышла с заголовком «Рааб: Лондон пока не может возложить ответственность на Россию за инцидент с Навальным ». На подобное несоответствие обратила внимание у себя в фейсбуке журналистка Ирина Демченко.

Она привела исходную цитату Рааба и сравнила ее с версией ТАСС. Из этого сравнения становится видно, что агентство сфокусировалось на вырванном из контекста куске предложения и вынесло его в заголовок — это могли привести к неправильному пониманию того, что сказал Рааб изначально.

«Будем откровенны, мы пока не можем возложить ответственность, но учитывая предыдущие случаи использования «Новичка» российскими разведывательными службами, России и российскому правительству теперь нужно ответить на серьезные вопросы», — цитируют Рааба в материале ТАСС.

Также в заметке агентства уточняется, что Рааб не видит другого объяснения, кроме «причастности России к произошедшему», а «приоритет Лондона заключается в оказании давления на Москву через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО)».

Вот та же фраза Рааба (только более развернутая) в переводе Демченко: