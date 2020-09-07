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Доминик Рааб высказался об отравлении Навального. Что он сказал на деле — и что об этом написал ТАСС

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:23

Глава Британского МИД Доминик Рааб, давая телеинтервью ведущему Би-би-си Эндрю Марру, высказался об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Он заявил, что применение «Новичка» — это нарушение международного законодательства, а Россия, учитывая прошлый опыт использования смертоносного яда, будет призвана к ответу.

На ТАССе заметка об интервью Рааба вышла с заголовком «Рааб: Лондон пока не может возложить ответственность на Россию за инцидент с Навальным». На подобное несоответствие обратила внимание у себя в фейсбуке журналистка Ирина Демченко.

Она привела исходную цитату Рааба и сравнила ее с версией ТАСС. Из этого сравнения становится видно, что агентство сфокусировалось на вырванном из контекста куске предложения и вынесло его в заголовок — это могли привести к неправильному пониманию того, что сказал Рааб изначально.

«Будем откровенны, мы пока не можем возложить ответственность, но учитывая предыдущие случаи использования «Новичка» российскими разведывательными службами, России и российскому правительству теперь нужно ответить на серьезные вопросы», — цитируют Рааба в материале ТАСС.

Также в заметке агентства уточняется, что Рааб не видит другого объяснения, кроме «причастности России к произошедшему», а «приоритет Лондона заключается в оказании давления на Москву через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО)».

Вот та же фраза Рааба (только более развернутая) в переводе Демченко:

«Я думаю, по поводу Навального, в настоящий момент, мы должны сделать упор на то, что в рамках Организации по запрещению химического оружия применение такого вещества, как «новичок» — неважно, применили ли ли его от лица государства или не от лица государства — это нарушение международного законодательства. ОЗХО имеет полномочия расследовать этот случай и возложить за него ответственность. И мы работаем со всеми нашими союзниками, я разговаривал в четверг с моим немецким коллегой, — чтобы убедиться, что Россия будет призвана к ответу. И давайте уж тут скажем прямо: мы пока (до результатов расследования) не можем возложить ответственность, но, учитывая предыдущее использование «новичка» российскими разведывательными службами, Россия и российские власти должны будут ответить на очень серьезные вопросы. И ОЗХО — это международная организация, через которую мы с нашими партнерами окажем на них это давление».

Рааб отметил, что, учитывая факт использования Россией «Новичка» в прошлом, трудно найти произошедшему с Навальным «достойное альтернативное объяснение». Британский министр иностранных дел обратил внимание на то, как сложно получить доступ к «Новичку» — «не говоря уже о том, как трудно практически применить» его.

«И еще важный момент — вы не можете просто сказать об этом происшествии: ну, это наше внутреннее дело, оно никого не касается. Использование химического оружия в этом случае — это чистой воды бандитизм, и российское правительство несет за это ответственность. Во-первых, за то, что само правительство ни при каких обстоятельствах не имеет права его использовать и, во-вторых, за то, что никто другой не имеет возможности его использовать на подконтрольной ему территории».

В своем посте Демченко отметила, что не может прикрепить ссылку, так как для просмотра телеинтервью необходима британская телевизионная лицензия.

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