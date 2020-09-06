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В Пензе девушку оштрафовали за фото в носках с рисунком конопли

Анастасия Цой
Сегодня в 11:31

В Пензе суд оштрафовал на четыре тысячи рублей жительницу города Юлию Коткову, опубликовавшую в инстаграме и «ВКонтакте» фотографию в носках с изображением конопли. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на соответствующее постановление.

Суд пришел к выводу, что, выложив фотографию, девушка «совершила незаконную рекламу растения, содержащего наркотические средства». Ее признали виновной в пропаганде наркотиков в интернете. Коткова признала вину и заявила, что уже выбросила носки.

Это уже не первый подобный случай: в марте полицейские из управления по контролю за оборотом наркотиков в республике Марий Эл изъяли в Волжске 136 пар носков с рисунками конопли. Продавщицу оштрафовали на 40 тыс. рублей за пропаганду наркотиков. Тогда в заявлении МВД сообщалось, что под статью о пропаганде запрещенных веществ попадает не только продажа одежды, аксессуаров или посуды с наркосимволикой, но и «открытое использование путем публичной демонстрации предметов неопределенному кругу лиц».

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