Опрос: почти половина москвичей хочет на пенсии жить у моря

Почти половина москвичей — порядка 48,5% — мечтают на пенсии переехать к морю и остаться там жить насовсем. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами пенсионного фонда Сбербанка и маркетплейса авторских туров YouTravel.me.

При этом речь идет о российских курортах. Респонденты также выбрали наиболее предпочтительные виды отдыха и занятия для себя на пенсии. Около 21% опрошенных хотят участвовать в экскурсионных и образовательных турах, порядка 9% выбрали для себя активный отдых, фитнес и спорт, а почти 12% жителей столицы не отказались бы от спа-программ и отдыха в оздоровительных центрах после наступления пенсионного возраста.

Уточняется, что более трети респондентов — около 35,5% — согласны тратить на отдых в России до 50 тыс. рублей. Около четверти — 25,8% опрошенных — готовы поехать в путешествие по стране стоимостью до 100 тыс. рублей, а 29,8% — до 30 тыс. рублей.

Лишь треть опрошенных — 30,8% — считают поездки на отечественные курорты доступными для людей пенсионного возраста. Самыми комфортными же для отдыха пенсионеров регионами у россиян считаются Сочи (31,1%), Петербург (31,1%), Крым (25,8%), Москва (23,2%) и Байкал (16,1%).

В 2020 в России отдохнула половина жителей страны — положительно на этот вопрос ответили 50,1% опрошенных исследователями. Остальные отложили отпуск из‑за пандемии (37,7%) или надеются все-таки отдохнуть за границей. Более трети (33,6%) путешественников скорее удовлетворены соотношением цены и качества на российских курортах и еще 11,8% полностью всем довольны.