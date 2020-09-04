перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Опрос: почти половина москвичей хочет на пенсии жить у моря 18:57
Трэвис Скотт выпустит собственное комбо для «Макдональдс» 17:59
Arturas Morozovas/Getty Images Тихановская попросила ООН о помощи. Она призвала остановить нарушение прав человека в Беларуси
Тихановская попросила ООН о помощи. Она призвала остановить нарушение прав человека в Беларуси 17:42
Максимальная изоляция в клипе «Leave Me Alone» от iDKHOW 17:35
Российский фантастический фильм «Спутник» попал в американский топ iTunes 17:25
«Яндекс» включит каршеринг в состав «Яндекс.Такси», а беспилотники выделит в отдельную компанию 17:16
В Москве пройдет «Российская креативная неделя». В ней участвуют ведущие представители индустрии 17:05
Глава Центра им. Гамалеи: большую часть россиян вакцинируют от коронавируса в течение 9–12 месяцев 16:16
Центр имени братьев Люмьер В Москве открылась выставка Наума Грановского. Аудиогид к ней озвучили главреды московских изданий
В Москве открылась выставка Наума Грановского. Аудиогид к ней озвучили главреды московских изданий 16:03
Хлоя Грейс Морец сыграет в фильме о войне с искусственным интеллектом 15:30
Умер оператор «Приключений Шерлока Холмса» Анатолий Лапшов 15:05
НАТО потребовал от России раскрыть всю программу производства «Новичка» 15:02
King Krule, Мак ДеМарко и BadBadNotGood: фестиваль «Боль» объявил лайнап на 2021 год 14:06
Hurts/Twitter Hurts выпустили новый альбом «Faith»
Hurts выпустили новый альбом «Faith» 13:45
Джейсон Стэтем сыграет главную роль в шпионском триллере Гая Ричи 13:13
Роберт Дауни-мл. больше не будет сниматься в фильмах Marvel 13:02
Омский врач заявил о проблемах Алексея Навального с пищеварением из‑за диеты 12:35
«TattleTales»: послушайте новый альбом 6ix9ine 12:04
Fender/YouTube Терстон Мур из Sonic Youth выпустил 12-минутный ритуальный сингл из своего нового альбома
Терстон Мур из Sonic Youth выпустил 12-минутный ритуальный сингл из своего нового альбома 11:03
В России за сутки выявили 5110 случаев коронавируса 10:54
Отключить рекламу

Опрос: почти половина москвичей хочет на пенсии жить у моря

Федор Кузьмин
Сегодня в 18:57

Почти половина москвичей — порядка 48,5% — мечтают на пенсии переехать к морю и остаться там жить насовсем. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами пенсионного фонда Сбербанка и маркетплейса авторских туров YouTravel.me.

При этом речь идет о российских курортах. Респонденты также выбрали наиболее предпочтительные виды отдыха и занятия для себя на пенсии. Около 21% опрошенных хотят участвовать в экскурсионных и образовательных турах, порядка 9% выбрали для себя активный отдых, фитнес и спорт, а почти 12% жителей столицы не отказались бы от спа-программ и отдыха в оздоровительных центрах после наступления пенсионного возраста.

Уточняется, что более трети респондентов — около 35,5% — согласны тратить на отдых в России до 50 тыс. рублей. Около четверти — 25,8% опрошенных — готовы поехать в путешествие по стране стоимостью до 100 тыс. рублей, а 29,8% — до 30 тыс. рублей.

Лишь треть опрошенных — 30,8% — считают поездки на отечественные курорты доступными для людей пенсионного возраста. Самыми комфортными же для отдыха пенсионеров регионами у россиян считаются Сочи (31,1%), Петербург (31,1%), Крым (25,8%), Москва (23,2%) и Байкал (16,1%).

В 2020 в России отдохнула половина жителей страны — положительно на этот вопрос ответили 50,1% опрошенных исследователями. Остальные отложили отпуск из‑за пандемии (37,7%) или надеются все-таки отдохнуть за границей. Более трети (33,6%) путешественников скорее удовлетворены соотношением цены и качества на российских курортах и еще 11,8% полностью всем довольны.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
поп
Artik & Asti
Успешный поп-дуэт на пересечении эстрадных трендов
боевик
Новые мутанты
Супергеройский хоррор со звездами «Сплита» и «Игры престолов»
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
хип-хоп
Gruppa Skryptonite
Главный герой модного казахского рэпа
приключение
Вратарь Галактики
Космический долгострой Джаника Файзиева про гладиаторские игры на околоземной орбите
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить