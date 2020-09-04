Хлоя Грейс Морец сыграет в фильме о войне с искусственным интеллектом

Хлоя Грейс Морец сыграет в фильме «Мать/Андроид» («Mother/Android»), который расскажет о войне с искусственным интеллектом. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По сюжету беременная девушка вместе со своим парнем пытается сбежать из страны, в которой идет война с искусственным интеллектом. За несколько дней до рождения ребенка, в поисках безопасного места для родов, пара пытается пройти через заброшенную территорию с восставшими машинами.

Сценарий написал сценарист «Бэтмена» Маттсон Томлин, он же выступит режиссером. Томлин рассказал, что его вдохновила история его родителей, которые бежали из Румынии во время революции. Режиссер нового «Бэтмена» Мэтт Ривз спродюсирует картину.