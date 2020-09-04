Умер оператор «Приключений Шерлока Холмса» Анатолий Лапшов

Российский и советский кинооператор Анатолий Лапшов умер в возрасте 71 года. Об этом сообщается на сайте киностудии «Ленфильм».

Лапшов скончался в ночь на 3 сентября. Причина смерти не уточняется. Дата и место прощания и похорон пока не известны.

«Это был профессионал своего дела, добрый и отзывчивый друг. Анатолий Петрович всегда был готов помочь студентам, коллегам и друзьям. Он всегда фантанировал идеями, строил планы, творил, придумывал, пробовал», — говорится в материале на сайте «Ленфильма».

Наиболее известные работы Лапшова в кино — это «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Штормовое предупреждение», «Праздник Нептуна», «Господин оформитель», «Единожды солгав», «Окно в Париж» и другие картины, при создании которых он выступил оператором. Также в 1994 году он снял фильм-оперу «Амок».

Лапшов родился в 1948 году. Он учился во ВГИКе и в 1976 году пришел на «Ленфильм», где проработал более 40 лет. В последние годы жизни Лапшов преподавал в Высшей школе режиссеров и сценаристов в Санкт-Петербурге.