Роберт Дауни-младщий больше не будет сниматься в фильмах Marvel

Актер Роберт Дауни-младший в эфире подкаста Smartless объявил, что больше не планирует сниматься в фильмах киновселенной Marvel. На это обратило внимание РИА «Новости».

Ведущий подкаста Джейсон Бейтман спросил актера, на какой стадии находятся проекты Marvel с его участием. «Они все закончены», — ответил Роберт Дауни-мл., игравший в киновселенной одну из ключевых ролей супергероя Железного Человека.

Об окончании его сотрудничества с Marvel начали говорить еще в январе, когда появились слухи, что его персонаж появится в грядущем блокбастере «Черная Вдова» (в российский прокат должен выйти 5 ноября). Дауни-мл. тогда опроверг эти слухи.

Получается, что последним фильм с Железным Человеком в исполнении Роберта Дауни-мл. так и останется прошлогодний супергеройский боевик «Мстители: Финал» — пока что самый кассовый фильм в истории (собрал почти 2,8 млрд долларов в прокате). Сейчас актер продюсирует сериал про постапокалиптический мир для Netflix.