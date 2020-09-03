В Ростове-на-Дону пранкер притворился врачом скорой помощи, загримировался под зомби и пугал людей

По сообщению агентства, полиция начала розыск пранкера. Правоохранители проверят факт использования автомобиля скорой помощи с включенными маячками и сиреной. Также полиция оценит действия операторов, которые снимали розыгрыш на видео.

В Ростове-на-Дону пранкер Иван Сычев притворился врачом скорой помощи, сообщил «Интерфакс» . Он загримировался под зомби, ездил на медицинской машине и пугал людей на остановках общественного транспорта.

Иван Сычев решился на пранк после смерти матери от сердечного приступа — по словам молодого человека, фельдшеры не смогли оказать ей надлежащую помощь.

«Врачи сказали, что у нее все хорошо и она будет жить. Все симптомы указывали на сердечный приступ: тошнота, рвота, боль в груди, повышенное давление, слабость, липкий пот. Но фельдшер сказала, что все хорошо. Маме дали успокоительное и сказали поехать в ЦГБ (центральную городскую больницу), после того как поспит. Через несколько часов она умерла», — сказал Сычев.

По словам пранкера, он жаловался на медиков в Следственный комитет, полицию, Минздрав и ЦГБ, но не получил ни одного ответа. Своим роликом, как считает Сычев, он «показал реальную ситуацию и квалификацию работников скорой помощи».

В начале пандемии коронавируса пранкер Каромат Джаборов сымитировал приступ COVID-19 в московском метро. Вскоре его и его сообщников задержали, на молодых людей завели уголовные дела по статье о хулиганстве в общественном транспорте.