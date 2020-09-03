Фестиваль Theatrum 2020 объявил афишу. Пять спектаклей пройдут с 10 по 13 сентября

В сентябре в Москве пройдет фестиваль Theatrum 2020 — часть большого совместного проекта Института театра и Благотворительного фонда Владимира Потанина. Подробности об этом можно узнать на сайте фестиваля.

Theatrum должен был пройти еще весной 2020 года, но всему помешала пандемия коронавируса и последовавшие за ней ограничения.

С 10 по 13 сентября в Москве на фестивале покажут пять спектаклей, объединенных темой музейно-театрального сотрудничества и отобранных специально приглашенной командой экспертов: театральным критиком Кристиной Матвиенко, художественным критиком Анной Толстовой и искусствоведом Анатолием Голубовским.

Зрители фестиваля увидят постановки «1000 лет вместе» Уральской индустриальной биеннале современного искусства, «Коромысли» Мастерской Крикливого и Панькова, «Ордера. Воображаемый диалог Алексея Гастева и Джона Кеджа» Театра голоса Ла Гол и галереи «На Шаболовке», «Наблюдатели» Музея истории ГУЛАГа и Театра Предмета, а также «Мальчик, который потерял голос» тульского Музея Станка и Независимой театральной компании «Барабан».

На фестивале также пройдет презентация перформанса «И она найдет утешение». Вход на все события бесплатный, но по регистрации, которая откроется примерно в 13.00 5 сентября, отмечают организаторы.