Канал CW выпустит сериал о киберспортсменке

Канал CW выпустит сериал об игровой индустрии, который будет называться «GG». Об этом пишет Deadline.

В центре сюжета будет девушка, которая на протяжении всей жизни добивается признания в игровой индустрии, где доминируют мужчины. Однажды она присоединяется к киберспортивной команде и погружается в мир профессионального киберспорта.

«GG» расскажет о проблемах женщин, которые продолжают бороться за признание в игровом мире», — говорит продюсерка проекта.

Сценарий написала Дейзи Гарднер, которая до этого работала над «Силиконовой долиной» и другими проектами. Остальные подробности сериала пока не известны.