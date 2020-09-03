Музей русского импрессионизма покажет работы художника Сергея Виноградова

В перформансе примут участие актриса Александры Ревенко из «Гоголь-центра») и рэпер Хамиль из группы «Каста» — они расскажут историю любви художника Сергея Виноградова и покажут зрителям контекст его эпохи (конец XIX — начало XX веков). Над постановкой работали режиссеры Айдар Заббаров и Шамиль Хаматов, над музыкой к ней — диджей Thierry Tomas.

Сергей Виноградов — русский живописец, он входил в тот же круг художников, что и Константин Коровин и Валентин Серов. По словам организаторов, это самая полная выставка работ Виноградова из всех. что когда‑либо были. Кроме более чем 60 его работ в экспозиции также будут его воспоминания и редкие архивные фотографии. Выставка продлится до 10 января следующего года.