«ВКонтакте» защитит пользователей от шуток про 3 сентября

Разработчики «ВКонтакте» решили защитить своих пользователей от шуток по мотивам песни Михаила Шуфутинского «3 сентября» в новостной ленте, сообщила пресс-служба соцсети.

Так, все посты со строками из песни, которые цитируют 3 сентября, будут помечены специальным предупреждением. Во всех видео в разделе «Клипы», не связанных с этой шуткой, разработчики рекомендуют ставить хештег #не3сентября, чтобы искать по нему нормальный контент.