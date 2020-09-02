Ученые научились бороться с раком груди при помощи пчелиного яда

Ученые из медицинского института Гарри Перкинса в австралийском городе Перт, выяснили, что основной компонент пчелиного яда мелиттин может уничтожать клетки рака груди самого агрессивного типа. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном издании Nature Precision Oncology.

Исследователи, провели по уничтожению раковых опухолей у мышей. При помощи мелиттина у них получилось полностью убить клетки рака груди. Уточняется, что весь процесс занял у ученых час. На здоровые клетки яд в выбранной исследователями концентрации почти не подействовал — его влияние оказалось минимально.

Главный компонент пчелиного яда помог отключить сигнальные пути, при помощи которых размножаются раковые клетки, говорится в исследовании. Мелиттин также создал дыры в их оболочке — благодаря этому химиотерапия смогла проникнуть внутрь.

По замыслу исследователей, мелиттин можно использовать вместе с препаратами для химиотерапии. Как показали эксперименты, это и правда так: в сочетании с доцетакселом (лекарственное средство, получаемое из игл европейского тиса — Прим. ред.) основной компонент пчелиного яда уменьшил раковые опухоли у мышей.

При помощи пчелиного яда также удалось разрушить оболочку клеток самого агрессивного вида рака груди — трижды негативного. Его лечение осложняется тем, что он не поддается гормональной терапии, также при нем велик риск рецидива. Опухоли трижды негативного рака могут даваться метастазы в начале болезни, они разрастаются с высокой скоростью. У подобных опухолей также нет рецепторов к эстрогену, прогестерону и эпидермальному фактору роста.