В России за сутки снова выявили почти 5000 новых заражений коронавирусом

В России за последние сутки выявили 4952 новых пациента с COVID-19, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией. Всего в стране коронавирусом заразились 1 005 000 человек.

Больше всего случаев заражения, как обычно, в Москве (625), Петербурге (189) и Подмосковье (158). За сутки умерли 115 человек с подтвержденным коронавирусом (17 414 жертв пандемии за все время), вылечились — 5464 (821 169 за все время).