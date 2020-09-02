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В России за сутки снова выявили почти 5000 новых заражений коронавирусом

Илья Голубев
Сегодня в 10:43

В России за последние сутки выявили 4952 новых пациента с COVID-19, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией. Всего в стране коронавирусом заразились 1 005 000 человек.

Больше всего случаев заражения, как обычно, в Москве (625), Петербурге (189) и Подмосковье (158). За сутки умерли 115 человек с подтвержденным коронавирусом (17 414 жертв пандемии за все время), вылечились — 5464 (821 169 за все время).

По данным университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом заразились уже 25,7 млн человек, 857 тыс. из них умерли, а вылечились больше половины (17 млн). Лидеры по числу заражений: США (более 6 млн), Бразилия (3,9 млн) и Индия (3,7 млн). Россия в этом антирейтинге находится на четвертом месте.

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