«ВКонтакте» поможет пользователям разобраться с вредными и полезными привычками

В соцсети «ВКонтакте» появилось приложение «Чеклисты» для избавления от вредных привычек и приучения к полезным. Об этом «Афише Daily» рассказали представители соцсети.

Сервис создан на платформе VK Mini Apps, он полностью бесплатный и работает прямо на странице в «ВКонтакте» — запустить его можно здесь. В приложении есть календарь, где можно следить за своим прогрессом, а в качестве цели можно указать собственную или выбрать из самых распространенных. Для каждого такого чек-листа можно настроить напоминания, которые будут приходить в личные сообщения.