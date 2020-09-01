Студенты в Минске вышли на протесты. Их стал разгонять ОМОН

Минские студенты 1 сентября вышли на протесты. Об этом пишут издания Tut.by и Onliner. Студенты двинулись от главного входа Белорусского национального технического университета (БНТУ) в сторону площади Победы и Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), чтобы соединиться с учащимися этого вуза. Примерно в 11.50 в районе площади Победы начались задержания: сотрудники ОМОНа начали выхватывать и крутить студентов. Те, сомкнув ряды и встав в сцепки, в ответ кричали: «Мы просто гуляем». Задержанных уводили в два микроавтобуса.

Собравшиеся у главного корпуса МГЛУ студенты скандировали: «Ректора на ковер!» Им долго не открывали. Потом подъехал ОМОН, и студенты смогли войти внутрь вуза. Внутри они поговорили с проректором Иваном Янушевичем, который пообещал, что исключать за участие в акции не будут, если только не было допущено противозаконных действий.

При этом в БНТУ двое неизвестных в штатском начали задерживать местных студенток. Снимавшей это очевидице событий пригрозили административной ответственностью и сказали: «Вы очень еще маленькие, чтобы играть в эти игры».

В минской милиции подтвердили задержания учащихся. ТАСС сообщает, что ОМОН задержал около 20 студентов. Пресс-секретарь минского ГУВД Наталья Ганусевич заявила, что людей никто «не похищает, как пишут некоторые СМИ», а о числе задержанных пока говорить рано. По состоянию на 14.06 по московскому времени шествие студентов продолжается. Телеграм-канал Nexta пишет, что число учащихся демонстрантов уже превышает несколько тысяч.