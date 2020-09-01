На 82-м году жизни умер детский писатель Владислав Крапивин. Об этом со ссылкой на его невестку сообщает ТАСС.

В конце июля Крапивин попал в реанимацию с пневмонией, в августе его повторно госпитализировали и провели операцию на ноге. Сегодня утром писателю стало хуже, спасти его не удалось.

Как сообщает «Интерфакс», Владислав Крапивин написал более 450 романов, повестей, рассказов и стихотворений. Наиболее известные его произведения — «Мальчик со шпагой», «Мушкетер и фея», «Тень каравеллы», «Трое с площади Карронад», «Сказки Севки Глущенко», «Оруженосец Кашка», «Валькины друзья и паруса», «Журавленок и молнии», «Бегство рогатых викингов», «Алые перья стрел».