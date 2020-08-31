Российские художники 404.zero представят AV-арт-объект на ивенте «Present is Perfect», которое пройдет при поддержке «Тинькофф» и бренда glo.

Медиа-инсталляция под названием «3.0» станет главным визуальным элементом на экспериментальной сцене Main Stage by glo. Художники создадут масштабную пространственную композицию, которая развернется на площади в 250 квадратных метров.

Уточняется, что в основе «3.0» лежит «синергия света и звука модульных синтезаторов систем Buchla и Eurorack, управляемая случайными алгоритмами в режиме реального времени». Премьера арт-объекта прошла в 2019 году в Бруклине, с тех пор инсталляция «стала еще больше и иммерсивнее».

«Бренд Glo традиционно поддерживает наиболее передовые креативные проекты, задающие новые векторы и тренды в культурной жизни мегаполисов», — рассказали «Афише Daily» представители бренда.

404.zero — это союз междисциплинарных художников Александра Лециуса и Кристины Карпышевой, созданный четыре года назад на базе Центра современного искусства «Марс». В разные годы 404.zero представляли свои перформансы на крупнейших смотрах цифрового искусства: фестивалях MUTEK, Japan Media Arts и других.

Их проекции появлялись на Таймс-сквер в Нью-Йорке, под куполом столичного планетария и на Большом театре. В этом году на лейбле Bedroom Community вышел дебютный альбом 404.zero, записанный в Исландии.