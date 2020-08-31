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Папуасы попросили патриарха Кирилла открыть православную миссию в Папуа — Новой Гвинее

Федор Кузьмин
Сегодня в 15:01

Более 100 коренных жителей Папуа-Новой Гвинеи обратились к патриарху Кириллу с просьбой начать в стране православную миссию. Об этом пишет «Интерфакс».

Обращение местных жителей началось еще зимой 2020 года, отметили в фонде имени Миклухо-Маклая: в январе и феврале на остров прибыл настоятель прихода Воздвижения Креста Господня в Тайбэе, иерей Кирилл Шкарбуль. Он посетил провинцию Восточный Сепик, где обратил в православие целый клан местных — общей сложностью порядка тысячи человек из нескольких сел. Также Шкарбуль посетил остров Бугенвиль, где также появились новообращенные христиане.

Как отмечает Шкарбуль, несколько папуасов приняли православие практически сразу. Как рассказали в фонде, нообращенные предложили земельные участки в провинции Восточный Сепик и в городе Порт-Морсби под строительство храмов. Еще более сотни местных теперь готовятся к вхождению в православную церковь.

Пастырская ответственность РПЦ начала распространяться на Папуа-Новую Гвинею в в конце прошлой недели после расширения ее Священным Синодом. 96% населения этой страны и так являются адептами различных христианских конфессий: католичества, лютеранства, англиканства и других. Многие из них совмещают веру в Христа с местными традициоными верованиями.

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