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Во Франции начали выпускать маски от коронавируса из конопли

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:26

Французская компания Geochanvre начала выпускать защитные маски от коронавируса, произведенные из конопляного волокна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Bleu​​​​​​.

У масок Geochanvre фильтрующая способность маски равна 89%, пишет издание. Изнутри такие маски покрыты тонким слоем ткани — так меньше натирает лицо. Уточняется, что использованные маски из конопли не загрязняют окружающую среду, а удобряют ее, поскольку является биологически разлагаемыми. Производство таких масок также не вырабатывает загрязняющих отходов — при их создании используется вода под давлением.

«Особенности материи из конопли позволяют при изготовлении масок обойтись без использования таких дополнительных веществ как клей или липкие жидкости. Процессы прохождения воздуха сквозь ткань и его фильтрации обеспечиваются без использования каких‑либо дополнительных средств», — рассказала директор компании Стефани Гованэ.

На предприятии по производству масок работают в основном люди с инвалидностью, уточняет ТАСС. При производстве масок используется региональное сырье. В день Geochanvre выпускает по 5 тысяч масок. Они имеют форму «клюва утки» и не прилипают ко рту в отличие от обычных медицинских масок.

Предприятие было созданное в 2014 году. Оно расположено в небольшом городке Лезин департамента Йонна (Бургундия, юго-восточнее Парижа) и специализируется на производстве войлока, холста и нетканых материалов на основе растительных волокон — льна, конопли или крапивы.

Среди клиентов Geochanvre во Франции — мэрия «города миллионеров» Ла-Боль, где находится загородная резиденция президента Франции Эмманюэля Макрона и его супруги Брижит. Также В Лезине выполняются заказы, полученные из Бельгии, Швейцарии и Италии.

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