В Берлине протестующие штурмовали Рейхстаг на акции против коронавирусных ограничений

В Берлине во время протестов против коронавирусных ограничений 29 августа задержали около 300 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию Deutsche Welle и заявление сенатора по внутренним делам Берлина Андреаса Гейзеля.

Около 200 арестов провели у здания российского посольства. Там собрались порядка 3 тыс. членов праворадикальных движений. По словам берлинских полицейских, они бросали бутылки и освобождали других задержанных.

«На перекрестке Унтер-ден-Линден / Шадовштрассе нам пришлось провести множество других арестов, в том числе за бросание бутылок, освобождение заключенных и другие уголовные преступления. Среди арестованных есть автор веганских кулинарных книг», — написала в твиттере берлинская полиция.

Общее число участников протестов оценили в 38 тыс. человек. Начиналась акция мирно, но затем в нескольких местах произошли столкновения. Сообщается, что группа протестующих пыталась штурмовать здание Рейхстага: они пробовали проникнуть внутрь строения, прорвавшись через забор перед зданием парламента. Полиция оттеснила протестующих, применив газовые баллончики.

Уточняется, что многие из тех, кто пытался взять штурмом Рейхстаг, имели с собой флаги праворадикального движения рейхсбюргеров, которые не признают ФРГ и стремятся вернуться к границам Германии 1937 года.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель ввела штрафы в 50 евро за отсутствие маски в общественных местах по всей стране, кроме Саксонии-Анхальт. По сообщениям СМИ, власти Германии собираются запретить крупные концерты, фестивали и другие мероприятия до 31 декабря — исключение будет сделано для регионов с небольшим количеством зараженных.