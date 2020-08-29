Илон Маск показал чип для прямого подключения мозга к компьютеру

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск показал нейроинтерфейс Neuralink, который напрямую подключается к мозгу и позволяет соединить его с компьютером. Видео презентации опубликовано на канале компании Neuralink (тоже принадлежит Илону Маску). Новый чип Neuralink под названием Link имплантируется в мозг в процессе недолгой операции (по словам Маска, она длится около часа), которую проводит робот — он вырезает кусочек черепа и вживляет интерфейс на это место. Саму операцию можно провести без анестезии, и пациент отправится домой в этот же день.

Чипы Link испытали на двух подопытных свиньях — одну из них показали во время презентации. Чип действительно в реальном времени считал сигналы ее мозга, но не смог их интерпретировать, а это значит, что пока что с его помощью нельзя подавать команды на другие устройства. Удалить имплант, по словам Маска, можно без последствий, что они уже и сделали с одной из свиней — правда, пока не понятно, каким образом будет закрыто отверстие в черепе. Технологии подобных нейроинтерфейсов существуют еще с нулевых, но Илон Маск утверждает, что разработка Neuralink производительнее своих предшественников и обладает рядом преимуществ. Главное из них — гибкие нити, которые соединяют чип с мозгом. До этого использовались жесткие электроды, недостаточно долговечные для импланта. К тому же, устройствам требуется подзарядка — Link тоже, и Neuralink планирует использовать беспроводную зарядку, похожую на ту, что есть у Apple. Заряжать чип придется регулярно — его заряда должно хватить на сутки бесперебойной работы. Илон Маск сравнил технологию с той, что была показана в первом сезоне антиутопического сериала «Черное зеркало» — в одной из серий существовал интерфейс, который записывал все, что происходит с человеком в течение дня, и предоставлял возможность работать с этими данными как заблагорассудится. Маск предложил использовать Link для вызова автомобиля Tesla силой мысли, трансляции музыки напрямую в мозг, управления видеоиграми и много другого.

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Илон Маск планирует начать испытания на людях уже в этом году. В качестве подопытных будут отобраны пациенты с тяжелыми повреждениями спинного мозга. Разрешение на такие эксперименты его компания не получила, но Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США уже включило Link в список «прорывных» устройств. Маск утверждает, что первые коммерческие нейроинтерфейсы будут стоить дорого, но со временем их стоимость снизится до нескольких тысяч долларов и еще ниже. Саму презентацию Илон Маск организовал, чтобы привлечь в Neuralink новых специалистов по робототехнике, электронике и программному обеспечению. Правда, по сообщениям прессы, в Neuralink безумная текучка кадров, из оригинальной команды (компания была создана в 2017 году) остались только два человека. На сотрудников оказывают сильное давление, им, например, дают сроки в несколько недель на проекты, которые требуют месяцев работы.