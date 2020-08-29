Японский интернет полюбил брянское молоко. Все из‑за милого кота на упаковке

В японском сегменте интернета неожиданную популярность обрела продукция брянской молочной компании «Милграда», а точнее — новый дизайн ее упаковки с милым синим котом, пишет издание TJ.

Пользователям приглянулся новый маскот «Милграда» — синий котик, который отдыхает или играет со шнурком. В полном размере его можно увидеть, поставив рядом несколько упаковок. Дизайн разработало агентство Depot, арт-директор которого — Вера Зверева — вдохновилась своей кошкой Брунгильдой.

«Я заметила нарастающую активность [японских пользователей] около двух дней назад, а сегодня мне написал журналист из Японии с просьбой дать интервью. До этого была просьба разрешить публикацию в книге, посвящённой дизайну. Ещё прислали ссылку на твит, который стал вирусным. Думаю, он и дал толчок к распространению проекта по сети», — рассказала Зверева TJ.