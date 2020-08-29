В России за сутки выявили 4941 пациента с COVID-19

В России за последние сутки выявили 4941 новый случай заражения коронавирусом, пишет оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией. Всего в стране 985 346 заболевших, хотя большинство из них уже вылечились.

Как обычно, больше всего новых случаев обнаружены в Москве (677), Петербурге (189) и Подмосковье (163). Умерли за последние сутки 111 пациентов с подтвержденным коронавирусом (17 025 за все время), а были выписаны 5 917 человек (804 383 за все время).