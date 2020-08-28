Московский международный кинофестиваль откроет фильм Михаила Локшина «Серебряные коньки»

Дистрибютером картины выступает компания Централ Партнершип. Фильм расскажет о встрече сына фонарщика Матвея и дочери крупного сановника Алисе в рождественском Петербурге в 1899 году.

Московский международный кинофестиваль, который пройдет в столице с 1 по 8 октября, откроет режиссерский дебют Михаила Локшина «Серебряные коньки», сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».

Какой фильм будет закрывать киносмотр, пока не сообщается. Однако уже известно, что в основном конкурсе ММКФ примут участие азербайджанская картина «Дочь рыбака» Исмаила Сафарали, израильская лента «Как сыр в масле» Гура Бентвича, проект «Предвыборная кампания» румынского режиссера Мариана Кришана, картина Ким Ки Дука «Растворяться» и фильм «Гипноз» Валерия Тодоровского.

Кроме того, в авторской программе «Эйфория одержимости» кинокритика Андрея Плахова представят фильм чилийского писателя и режиссера Алехандро Тодоровского «Психомагия: искусство исцеления» и другие ленты из Кореи, Португалии, Италии, Испании и Германии.

В программе «Восемь с половиной» также можно будет посмотреть картины «Мальмкрог» Кристи Пуйо, «Тело Христово» Яна Комаса, «Черный человек Адильхана Ержанова. В программу «Мастера» по традиции войдут отреставрированные и восстановленные ленты классиков.

Фестиваль пройдет на площадках киноцентра «Октябрь» и в бывшем кинотеатре «Пушкинский». Из‑за пандемии коронавируса в залах гостей будут рассаживать через два места, а также исключат сбор в фойе. Все билеты на показы можно будет приобрести онлайн.