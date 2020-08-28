В Москве в третий раз пройдет Patriki Film Festival

В Москве в третий раз пройдет ежегодный кинофестиваль Patriki Film Festival. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе киносмотра.

Фестиваль проведут с 25 по 27 сентября. Часть мероприятий состоится онлайн. В программе — кинопоказы и дискуссии, творческие встречи, а также благотворительный футбольный матч с участием звезд в поддержку фонда Константина Хабенского.

Организаторы Patriki Film Festival пока не объявили программу кинопоказов. Но уже известно, кто получит одну из наград фестиваля: актер Сергей Шакуров, известный по фильмам «Любимая женщина механика Гаврилова», «Сто дней после детства» и «Зворыкин-Муромец», удостоится специальной премии.

Впервые Patriki Film Festival прошел в 2018 году. «Это фестиваль от актеров и про актеров», — говорил один из продюсеров киносмотра Алексей Боков. В рамках фестиваля показали фильмы «Золотая лихорадка», «Огни большого города», «Собибор», «Знаешь, мама, где я был?» и другие.