В Подмосковье подали в суд на 39 депутатов, которые на протяжении 14 лет выписывали себе премии

В подмосковном Серпухове прокуратура подала в суд на 39 депутатов, которые установили для себя фиксированные премии в размере 17 тыс. рублей в месяц. Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва».

В администрации города информацию подтвердили: «На основании решения суда будет определена законность и обоснованность установленных выплат депутатам Серпухова».

В прокуратуре считают, что премии выписывались на протяжении 14 лет. За это время сумма составила более 100 млн рублей. Как сообщает телеграм-канал Mash, из‑за истекшего срока давности в суде будут рассматривать законность премий только за последние три года.