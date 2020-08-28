Бэнкси помог активистам купить корабль для спасения беженцев в Средиземном море

Уличный художник Бэнкси оплатил покупку судна для спасения в Средиземном море беженцев из Северной Африки в Европу. Экипаж корабля уже помог нескольким десяткам людей, сообщает The Guardian.

Судно длиной 31 метр получило имя французской анархистки XIX века Луизы Мишель, им управляет команда из десяти человек, которые ранее уже занимались спасательными операциями. Капитан корабля — Пиа Клемп, до этого уже командовавшая несколькими кораблями неправительственных организаций, которые спасли тысячи людей.

По словам Клемп, Бэнкси сам связался с ней. Он написал, что прочитал о ней в прессе и посчитал ее «крутой». Художник признался, что сделал немного денег на проблеме беженцев и не может оставить их себе, поэтому предлагает ей «купить новую лодку или что‑то в этом роде».

«Луиза Мишель» без лишнего шума вышла 18 августа из испанского порта в Средиземное море и подобрала 89 беженцев (в том числе 14 женщин и четверо детей), чьи национальности не уточняются. Теперь команда ищет порт, где можно высадить спасенных мигрантов, но опасается, что корабль догонит и остановит «так называемая ливийская береговая охрана», которая заберет беженцев в специальный лагерь в Ливии.