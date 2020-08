Нигерия в клипе «Monsters You Made» африканского музыканта Burna Boy и Криса Мартина из Coldplay

Нигерийский афрофьюжн-музыкант Burna Boy представил клип на трек «Monsters You Made», записанный при участии фронтмена Coldplay Криса Мартина . Трек вошел в пятый альбом рэпера «Twice As Tall».

Музыкант говорит: «Сегодня мы все еще проигрываем. Мы продолжаем отдавать и до сих пор ничего не получаем взамен. Это правда, о которой нужно говорить вслух. Все люди хотят приукрасить правду и быть политкорректными. Я же больше не хочу этим заниматься».

Альбом «Twice As Tall» вышел ранее в этом месяце. Сейчас он занимает 52-е место в Billboard 200. Издание The New York Times назвало Burna Boy «лидером новой волны африканской поп-музыки».