Нигерия в клипе «Monsters You Made» африканского музыканта Burna Boy и Криса Мартина из Coldplay

Видео снимали в нигерийскогом городе Лагосе. В клипе показано, до какой анархии дошли люди, вынужденные жить в бедности на богатейшей земле.

Музыкант говорит: «Сегодня мы все еще проигрываем. Мы продолжаем отдавать и до сих пор ничего не получаем взамен. Это правда, о которой нужно говорить вслух. Все люди хотят приукрасить правду и быть политкорректными. Я же больше не хочу этим заниматься».

Альбом «Twice As Tall» вышел ранее в этом месяце. Сейчас он занимает 52-е место в Billboard 200. Издание The New York Times назвало Burna Boy «лидером новой волны африканской поп-музыки».