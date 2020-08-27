Вышел первый трейлер фильма «Цой» режиссера Алексея Учителя. Дата премьеры пока не сообщается.

Картина расскажет о Павле Шелесте — водителе «икаруса», с которым в 1990 году столкнулся «москвич» Виктора Цоя. Музыкант погиб на месте. «Павел ничего не знал о Цое, не слушал его песен. Не знал он и того, что после этого рокового столкновения его жизнь больше никогда не будет прежней», — говорится в описании к трейлеру на ютьюбе.