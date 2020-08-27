США введут санкции против трех российских НИИ. Их подозревают в разработке химического оружия

США введут санкции против трех российских научно-исследовательских институтов (НИИ), которых подозревают в разработке химического и биологического оружия. Об этом говорится в документе американского бюро по вопросам промышленности и безопасности.

В санкционный список вошли 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России в Саратовской области, 48-й Центральный НИИ Минобороны в Сергиевом Посаде и его филиалы в Кирове и Екатеринбурге, а также Государственный НИИ органической химии и технологии (ФГУП «ГосНИИОХТ»), подведомственный Минпромторгу.

Предполагалось, что в филиале «ГосНИИОХТ» в городе Шиханы Саратовской области создавали нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей. Об этом рассказывал один из разработчиков советского химического оружия Вил Мирзаянов, а также писала британская газета The Times. Российские власти это отрицали.

48-й ЦНИИ участвовал в разработке российской вакцины от коронавируса. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что санкции могут быть «своеобразным проявлением досады» из‑за того, что в России разработали вакцину от коронавируса.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о беспочвенности обвинений США против российских НИИ. Он попросил предоставить разъяснения и отметил, что три года назад Организация по запрещению химического оружия подтвердила ликвидацию Россией оружия такого типа.

Санкции также могут быть связаны с отравлением политика Алексея Навального. О жестких мерах говорил заместитель госсекретаря США Стивен Биган.