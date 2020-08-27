NASA: женщина-астронавт в ближайшие годы высадится на Луне

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявили, что через несколько лет женщина-астронавт сможет высадиться на Луне. Об этом сообщает ТАСС.

Через несколько лет женщина-астронавт сможет высадиться на Луне, заявил директор NASA Джим Брайденстайн. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Брайденстайна, такой полет запланировал в программе NASA по исследованию Луны «Артемида». Эмблемма программы даже выполнена в пурпурно-золотистых тонах — эти цвета использовали в начале прошлого века активистки движения за права женщин.

«Высадка на Луне к 2024 году астронавтов — женщин и мужчин — зависит от того, удастся ли нам вдохновить всех американцев для достижения этой цели», — сказал Брайденстайн, отметив, что исследования Луны основаны на вкладе женщин-первопроходцев в космосе.

NASA анонсировало лунную программу «Артемида» весной 2019 года. Она будет состоять из трех этапов: беспилотного полета вокруг Луны, облета спутника с экипажем на борту и, наконец, высадка астронавтов на поверхности.

Ранее сообщалось, что космическая компания Илона Маска SpaceX совместно с NASA планирует отправить актера Тома Круза в околоземное пространство на съемки первого снятого не на Земле фильма.