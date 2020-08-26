Американцу подбросили сейф с запиской «Открывший получит содержимое». Открыть его никто не смог

На участок американского фермера из штата Нью-Йорк Кирка Мэтиса кто‑то подкинул огромный железный сейф. Мужчины в этот момент не было в городе, он уезжал по делам. Когда вернулся, нашел необычный «подарок» и прикрепленную к нему записку, на которой было написано: «Открывший получит содержимое».

Мэтис попытался самостоятельно открыть сейф, который весит более 200 килограммов, но у него не получилось. Тогда на помощь пришли соседи. По загадочному ящику били кувалдой, пытались расшатать петли, однако результата не было. В итоге сейф с поля, на котором он было изначально оставлен, перевезли домой к Мэтису.