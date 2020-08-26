На россиянку завели дело об экстремизме за репост клипа Alai Oli «Зачем ты под черного легла?»

Курганская прокуратура завела административное дело по статье об экстремизме на студентку из Екатеринбурга Полину Гузееву. Причиной послужил ее репост клипа Alai Oli «Зачем ты под черного легла?», который девушка сделала 10 лет назад на своей странице в «ВКонтакте». Об этом Гузеева рассказала «E1».

Студентка прописана в Екатеринбурге, но на время пандемии вернулась в Курган, где 10 августа с ней и связались полицейские. Оперуполномоченный по делам экстремизма сказал Гузеевой, что она является распространителем запрещенного материала. В 2016 году песня Alai Oli была включена в соответствующий федеральный список.

Студентке предложили написать объяснительную записку. С собой у полицейского был готовый образец, где говорилось, что девушка добавила запись давно, не знала, что она запрещена, и обязуется ее удалить.

24 августа Гузеевой позвонили из прокуратуры и сообщили о заведенном на нее административном деле. Девушке грозит штраф от 1000 до 3000 рублей. Студентка сказала правоохранителям, что она безработная и у нее «нет бюджета на какие‑то такие вещи». Екатеринбурженке ответили, что, если она представит справку, что у нее нет работы, ей могут дать «скидку» 50%. Девушка добавила, что на одного ее знакомого также завели дело об экстремизме из‑за этой же песни и видео с дракой.

Гузеева считает, что Alai Oli очень позитивный исполнитель, а их композиция «Зачем ты под черного легла?» никого не оскорбляет. «На самом деле в песне никто особо не оскорбляется. Если только русские парни, потому что она выбрала не их, а кого‑то другого. Там нет разжигания розни, это все в шутку. Клип тогда многие посмотрели, он смешной, по-своему грубый, и, если захотеть, там можно найти, на что оскорбиться. Но никаких конфликтов и скандалов в то время точно не было», — сказала она.