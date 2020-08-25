«Не провокация ли это?»: Вячеслав Володин поручил разобраться в произошедшем с Алексеем Навальным

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности разобраться в произошедшем с оппозиционером Алексеем Навальным, чтобы понять, не было ли это провокацией со стороны других стран, организованной для обострения ситуации в России. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Володин сказал, что заявления канцлера Германии Ангелы Меркель и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля о ситуации с российским политиком, возможно, «указывают на истинную подоплеку произошедшего».

«Не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза, призванная сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны?» — задается вопросом председатель Госдумы.

Он также отметил, что отравление Навального произошло после выборов в Беларуси. По его словам, целью провокации могло быть давление на Россию, которая препятствует вмешательству западных стран в дела Беларуси.

Володин поблагодарил летчиков, которые «моментально отреагировали на ухудшение самочувствия пассажира и совершили экстренную посадку в Омске», а также российских врачей.

Меркель и Боррель требовали от властей России провести расследование отравления Навального. Боррель от имени Евросоюза также осудил «предположительное покушение» на жизнь политика.