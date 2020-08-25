HBO показал тизер экранизации шоу Дэвида Бирна «Американская утопия» от Спайка Ли

Телеканал HBO выпустил тизер-трейлер экранизации мюзикла «Американская утопия», премьера которой запланирована на 17 октября на самом канале и его стриминговом сервисе HBO Max.

Бродвейский мюзикл «Американской утопии» ― проект легендарного музыканта Дэвида Бирна. Шоу создано по мотивам альбома Бирна «American Utopia» 2018 года, за который он был номинирован на «Грэмми» (сама пластинка вошла в топ-10 чарта Billboard, стартовав с третьей строчки).

Мюзикл оказался настолько популярным, что в марте Бирну пришлось объявить о дополнительных постановках в течение 17 недель в этом году (планы нарушила пандемия коронавируса). Теперь же постановку могут увидеть жители всего мира — в виде экранизации, режиссером которой выступил двукратный лауреат «Оскара» Спайк Ли.