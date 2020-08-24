Положительные стороны Гитлера и бедность белорусского языка: самые спорные высказывания Лукашенко

Александр Лукашенко известен своими крылатыми (а подчас просто необдуманными) фразами. Многим кажется, что они вызваны желанием политика быть ближе к людям и говорить с ними на простом языке. Впрочем, не все высказывания белорусского президента можно считать лишь милыми и простодушными перлами. За 26 лет своего президентства Александр Григорьевич успел найти положительную сторону в деятельности Гитлера, усомниться в чистоплотности евреев и назвать «крысами» и «овцами» белорусов, не согласных с ним. Мы собрали самые характерные цитаты пока еще действующего лидера Беларуси.

Лукашенко о Гитлере

В 1995 году в интервью немецкой газете Handelsblatt Александр Лукашенко рассказал о положительных сторонах правления Адольфа Гитлера. Так он пытался обосновать необходимость установления в Беларуси суперпрезидентской республики. Что через некоторое время и было сделано через изменение Конституции страны.

«Не все только плохое было связано в Германии с известным Адольфом Гитлером. <…> Немецкий порядок формировался веками, при Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента. <…> Германия поднялась благодаря сильной власти, благодаря тому, что вся нация сумела консолидироваться и объединиться вокруг сильного».

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Лукашенко о евреях

В 2007 году президент Беларуси принялся рассуждать о неустроенности Бобруйска — города в Могилевской области. Вину на проблемы с благоустройством он возложил на евреев.

«Если вы были в Бобруйске, вы видели, в каком состоянии город? Страшно было зайти, свинушник был. Это в основном еврейский был город, вы знаете, как евреи относятся к месту, где они живут. <…> Посмотрите в Израиле, я вот был. Я ни в коем случае не хочу их обидеть, но они не очень заботятся, чтобы подстрижена трава была, как в Москве, у россиян, белорусов».

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Лукашенко о белорусском языке

Обсуждая в 2006 году подготовку новых правил орфографии и пунктуации белорусского языка Лукашенко усомнился в его значимости.

«Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нем, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык — бедный язык. В мире существуют только два великих языка — русский и английский».

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Лукашенко о фальсификации выборов

В 2006 году после очередных президентских выборов глава государства честно признался, что власти сфальсифицировали их итоги. Правда, не в его пользу.

«Последние выборы мы сфальсифицировали, я уже западникам это говорил. <…> За президента Лукашенко проголосовало 93,5%. Говорят, это не европейский показатель. Мы сделали 86. Это правда было. И если сейчас начать пересчитывать бюллетени, то я не знаю, что с ними делать вообще. До выборов нам говорили, что если будут примерно европейские показатели на выборах, то мы ваши выборы признаем. Мы собирались сделать европейские показатели. Но тоже, видите, не получилось».

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Лукашенко о коронавирусе

После начала пандемии COVID-19 Александр Лукашенко назвал происходящее «коронапсихозом» и отказался вводить строгие ограничительные меры. В результате Беларусь стала одной из немногих стран, где массовые мероприятия на время пандемии не отменяли, а предприятия не закрывали. Защищаться от коронавируса политик советовал водкой, сауной и трактором.

«Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но и, наверное, в день 40–50 грамм в пересчете на чистый спирт травить этот вирус. <…> Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!»

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Лукашенко о женщинах

Президент Беларуси известен сексистскими и шовинистическими высказываниями. По его мнению, женщины должны рожать как можно больше детей, а в политику им лучше не лезть.

«Призвание женщины — украшать мир, призвание мужчины — защищать этот мир и женщин. И какие бы социальные роли они ни примеряли на себя, важно, чтобы все помнили о своем главном предназначении и сохраняли в обществе гармонию отношений».

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«Желаю, чтобы у женщин было больше детей, это хорошо и для нас, мужиков, и для страны. Рожайте побольше детей. Ну вам же просто: двое детей — это ваши, а третий — это мой».

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«Это наша — мужиков — вина, что женщина сегодня женщине заменила мужчину. Это наша вина. Поэтому я сожалею. Мы несостоятельными оказались мужиками для некоторых женщин. То, что они у нас должны были найти, они начали искать в женщине. Поэтому я с сожалением воспринимаю это лесбиянство. Это плохо, но я не осуждаю».

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Лукашенко о женщине-президенте

Иронично, что именно три женщины — Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало — смогли организовать на прошедших в Беларуси президентских выборах силу, способную изменить существующий режим. Впрочем, Лукашенко считает, что женщина не может стать президентом страны, просто потому что Конституция не под нее написана.

«Это не женское, тяжелое дело. Во-вторых, у меня и у российского президента полномочия верховного главнокомандующего. Ну как женщина в юбке пройдет перед строем, на учениях. <…> Сейчас женщины и штаны носят, но это не то».

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«У нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага».

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Лукашенко о своей тяжелой доле

Хоть последние события в Беларуси и показали, что от своей власти Александр Григорьевич отказываться не собирается, сам он утверждает, что продолжает свое президентство исключительно по воле народа, а сам он уже «навластвовался».

«Если буду чувствовать (в президентских выборах 2020 года. — Прим. ред.), что вы категорически против, конечно, буду переживать, но тем не менее вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. И я пообещал, что синими пальцами за кресло держаться не буду. Поверьте, это не совсем мягкое кресло».

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«Это очень тяжело, поверьте, это «белка в колесе». Но хотелось бы бросить, если бы я знал что‑то другое. Но я в этой жизни все время, это уже мой образ жизни. Поэтому я думал над этим. Я даже не представляю. Ну хорошо, я не президент. А что делать с утра? Я даже этого не представляю».

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Лукашенко о протестующих

После того как ЦИК Беларуси объявил результаты выборов, а в стране начались протесты, Лукашенко изменил свою риторику в отношении людей, не согласных с его политикой. Белорусов, выходящих на улицы и площади, он назвал «овцами», которыми руководят из‑за рубежа. 23 августа, пролетая над колонной протестующих, Лукашенко заявил: «Как крысы разбежались».

«Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять».

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