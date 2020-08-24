В Петербурге продлили запрет на работу кинотеатров до 20 сентября

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о продлении ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Кинотеатры не будут работать как минимум до 20 сентября. Это значит, что петербуржцы не попадут на премьеры, а, может быть, и не посмотрят вовсе «Довод» Кристофера Нолана, «Мулан», «Новых мутантов», сиквел «Поезда в Пусан», а также российского «Вратаря галактики».

До 20 сентября в Петербурге также не откроются и фудкорты в торговых центрах. Недавно арендаторы петербургских ТЦ написали открытое «предсмертное» письмо губернатору с просьбой разрешить работу кинотеатров и фудкортов с необходимыми ограничениями. Они отметили, что их посещение не опаснее, чем проезд в общественном транспорте или приход на любое спортивное мероприятие.

«Довод» выходит в российский прокат 3 сентября. В некоторых городах России уже начались предпродажи билетов, но не в Петербурге: там только один кинотеатр («Синема Парк Мега Дыбенко») открыл предпродажи, потому что он формально находится в Ленинградской области.

А если выходить их дома не хочется, всегда можно прикоснуться к искусству онлайн. К примеру, каждый понедельник с 19.00 и до полуночи в онлайн-кинотеатре Okko можно бесплатно посмотреть один фильм из коллекции «Открытие музеев». 24 августа серию показов продолжит фильм «Эрмитаж. Сила искусства».