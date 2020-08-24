Независимые артисты выпустили сборник в поддержку протестующих в Беларуси

На Bandcamp появился музыкальный сборник «For Belarus» в поддержку протестующих в Беларуси. В него вошли треки Алены Алены, «Интуриста», «Аигел», «Молчат дома», Super Besse, Томаса Азира и других — всего 21 песня.
Послушать компиляцию можно бесплатно, а скачать — за любую сумму, которую предложит пользователь. Все вырученные деньги переведут в фонд Belarus Solidarity Foundation, который помогает белорусам, пострадавшим и лишившимся работы из‑за политических репрессий.
«Цель этого международного сборника — проявить солидарность с храбрыми белорусами и собрать деньги для жертв репрессий. Ждать некогда — им сейчас остро нужна наша помощь», — говорится в описании к релизу.
По данным «Ножа», составителем сборника выступила белорусская певица Галя Чикис. Ее песня «Небо злое» также вошла в компиляцию.