Независимые артисты выпустили сборник в поддержку протестующих в Беларуси

На Bandcamp появился музыкальный сборник «For Belarus» в поддержку протестующих в Беларуси. В него вошли треки Алены Алены, «Интуриста», «Аигел», «Молчат дома», Super Besse, Томаса Азира и других — всего 21 песня.

Послушать компиляцию можно бесплатно, а скачать — за любую сумму, которую предложит пользователь. Все вырученные деньги переведут в фонд Belarus Solidarity Foundation, который помогает белорусам, пострадавшим и лишившимся работы из‑за политических репрессий.