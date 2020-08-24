перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На Берлинале упразднили гендерное разделение награды за лучшую роль 15:28
Andrew Roberts/Unsplash В Москве до конца года установят 200 зарядных станций для электромобилей
В Москве до конца года установят 200 зарядных станций для электромобилей 15:00
«Архстояние» пройдет с 4 по 6 сентября в Никола-Ленивце. Тема фестиваля — «Лень» 14:44
Правительство Германии: отравление Алексея Навального «вполне вероятно» 14:07
Суд приговорил к пожизненному заключению убийцу девочки в Саратове 13:53
Марсель Дюшан и Теодор Курентзис: объявлена программа фестиваля фильмов об искусстве 13:45
«Википедия» Глава Башкирии попросил признать шихан Куштау особо охраняемой территорией
Глава Башкирии попросил признать шихан Куштау особо охраняемой территорией 12:54
Много брейка и веселья в новом клипе MC Сенечки 12:53
«Проект»: российские власти «выстроили систему» по борьбе с Навальным Обновлено в 12:42
МВД Беларуси заявило, что во вчерашних акциях протеста участвовало около 20 тыс. человек 12:20
Джон Карпентер, возможно, поучаствует в перезапуске фильма «Нечто». И выпустит новый альбом 11:13
Visuals/Unsplash В России выявили 4744 новых случая коронавируса
В России выявили 4744 новых случая коронавируса 11:03
TikTok подаст в суд на администрацию президента США 10:50
«Коммерсант»: мэрия может открыто транслировать и продавать видео с московских камер наблюдения 10:30
Омский главврач рассказал о людях в штатском, находившихся в больнице во время лечения Навального 10:10
«Известия»: Россия может возобновить авиасообщение с Францией, Кипром, Мальтой и другими странами 9:14
MItya Aleshkovskiy/Wikipedia Глава Cinema for Peace: Навальный поправится после отравления, но будет недееспособен месяцы
Глава Cinema for Peace: Навальный поправится после отравления, но будет недееспособен месяцы 8:44
Опасения насчет российской вакцины, первый трейлер «Бэтмена» и другие новости дня Вчера в 19:14 Дайджест
«ВКонтакте» заблокировала крупные паблики сторонников и противников феминизма за враждебный язык Вчера в 17:36
Dimitri Houtteman/Unsplash Ученые опасаются, что из‑за российской вакцины коронавирус может мутировать
Ученые опасаются, что из‑за российской вакцины коронавирус может мутировать Вчера в 16:45
Отключить рекламу

Суд приговорил к пожизненному заключению убийцу девочки в Саратове

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:53

Саратовский областной суд приговорил к пожизненному заключению Михаила Туватина, убившего 9-летнюю девочку. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, говорится на сайте суда.

Судебное заседание по делу было закрытым. Туватина признали виновным в убийстве малолетней, находящейся в беспомощном состоянии, сопряженном с действиями сексуального характера (пункты «в» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ), а также в иных действиях сексуального характера, совершенных с применением насилия (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ).

Суд установил, что Туватин 9 октября 2019 года изнасиловал, а потом убил девочку на территории одного из гаражных кооперативов Саратова. В заброшенный гараж он затащил ее насильно. Тело ребенка Туватин спрятал в соседнем гараже и скрылся с места преступления.

По словам председателя суда, суровость наказания, назначенного Туватину, обусловлена особой тяжестью совершенных им преступлений. Ранее он уже имел судимость за разбой и «преступления против половой неприкосновенности» — суд учел наличие рецидива как отягчающее обстоятельство.

Девочка пропала 9 октября по дороге в школу. Ее поисками занимались более тысячи человек: полицейские, местные жители и волонтеры «Лиза Алерт». Тело девочки обнаружили вечером 10 октября в одном из гаражей рядом с ее домом. По словам Туватина, он за несколько месяцев до этого незаконно завладел гаражом, а проходившая мимо девочка спросила, принадлежит ли этот гараж ему, после чего Туватин убил ее, испугавшись разоблачения.

После резонансного убийства ребенка в Саратове решили разработать для детей индивидуальные маршруты до школы, от которых нельзя отклоняться. Детский омбудсмен также предложила в прошлом году ограничивать педофилам доступ в интернет.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
боевик
Поезд в Пусан-2: Полуостров
Нам не на что больше жать: долгожданный сиквел чумового корейского зомби-хоррора
триллер
Гренландия
Сверхактуальное кино про надвигающийся конец света
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
поп
«Будь с Городом!»: Елка, Муся Тотибадзе, IOWA, «Марсель» (онлайн-трансляция)
Благотворительный онлайн с годной поп-музыкой
драма
Женщина, которая убежала
Новый фильм Хона Сан Су (есть котик)

Другие материалы по темам

Теги
ФСИН
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить