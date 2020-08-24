Суд приговорил к пожизненному заключению убийцу девочки в Саратове

Саратовский областной суд приговорил к пожизненному заключению Михаила Туватина, убившего 9-летнюю девочку. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, говорится на сайте суда.

Судебное заседание по делу было закрытым. Туватина признали виновным в убийстве малолетней, находящейся в беспомощном состоянии, сопряженном с действиями сексуального характера (пункты «в» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ), а также в иных действиях сексуального характера, совершенных с применением насилия (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ).

Суд установил, что Туватин 9 октября 2019 года изнасиловал, а потом убил девочку на территории одного из гаражных кооперативов Саратова. В заброшенный гараж он затащил ее насильно. Тело ребенка Туватин спрятал в соседнем гараже и скрылся с места преступления.

По словам председателя суда, суровость наказания, назначенного Туватину, обусловлена особой тяжестью совершенных им преступлений. Ранее он уже имел судимость за разбой и «преступления против половой неприкосновенности» — суд учел наличие рецидива как отягчающее обстоятельство.

Девочка пропала 9 октября по дороге в школу. Ее поисками занимались более тысячи человек: полицейские, местные жители и волонтеры «Лиза Алерт». Тело девочки обнаружили вечером 10 октября в одном из гаражей рядом с ее домом. По словам Туватина, он за несколько месяцев до этого незаконно завладел гаражом, а проходившая мимо девочка спросила, принадлежит ли этот гараж ему, после чего Туватин убил ее, испугавшись разоблачения.

После резонансного убийства ребенка в Саратове решили разработать для детей индивидуальные маршруты до школы, от которых нельзя отклоняться. Детский омбудсмен также предложила в прошлом году ограничивать педофилам доступ в интернет.