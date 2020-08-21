Лауреатами премии «Инновация-2020» в области современного искусства стали все ее участники

В нижегородском центре современного искусства «Арсенал» 21 августа состоялось вручение премии «Инновация-2020», которую сами организаторы называют «первой и наиболее авторитетной национальной наградой в области современного искусства».

Лауреатами премии, согласно решению жюри, стали все номинанты: представители премии объяснили это желанием «поддержать деятелей искусства в непростые для всех нас времена, показать сплоченность и солидарность всего сообщества». Также, по их словам, пандемия коронавируса внесла в этом году в конкурс свои коррективы.

Однако были еще и внеконкурсные номинации. В итоге за вклад в развитие современного искусства наградили философа, публициста и куратора Бориса Гройса , а награду «За поддержку современного искусства в России» получило издательство Ad Marginem и лично его сотрудники Александр Иванов и Михаил Котомин .

В жюри премии вошли директор дортмундского центра современного искусства Hartware MedienKunstVerein Инке Арнс , преподаватель стокгольмского Университетского колледжа искусств, ремесел и дизайна Konstfack Мария Линд , искусствовед и куратор из Парижа Жан-Юбер Мартен , учредитель фонда «Рижская биеннале современного искусства» Агния Миргородская и заведующая отделом кино и медиаискусства ГМИИ имени Пушкина Ольга Шишко .

Номинанты и представители художественного сообщества смогли встретиться в «Арсенале», а зрители наблюдали за ходом церемонии в режиме реального времени. Организаторы отмечают, что концепция подобного совмещения онлайн и офлайн-форматов была разработана московским режиссером Андреем Сильвестровым.

Как уточняют представители премии, в этом году «Инновация» вручалась в 15-й раз и второй год подряд — в Нижнем Новгороде.