Рыжий кот по кличке Варежка может стать новозеландцем года. Это титул, который ежегодно присуждается жителям Новой Зеландии за разные достижения. Об этом пишет The Guardian.

В 2017 году Варежка вместе с хозяином переехал в город Веллингтон — столицу Новой Зеландии. Кот не хотел сидеть дома и часами гулял по округе, иногда заходя на почту, в магазины, университет или церковь. Вскоре его начали узнавать местные жители, и Варежка стал знаменитостью. Сотрудник службы по защите прав животных завел ему страницу на фейсбуке, за которой следят более 50 тыс. человек. Он сделал это потому, что ему часто сообщали о коте, который, возможно, потерялся. С помощью страницы в социальной сети он хотел рассказать местным жителям, что у животного есть дом.

В марте 2020 года Варежке вручили ключ от города — символ народной любви. За звание новозеландца года он будет бороться с премьер-министром страны и главой Департамента здравоохранения.