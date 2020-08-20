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Джуд Лоу в трейлере фильма «Гнездо»

Анастасия Цой
Вчера в 22:44

На ютьюб-канале Capella Film появился локализованный трейлер драмы «Гнездо». Фильм выйдет в российский прокат 24 сентября.

«Роскошный особняк, успешный бизнес, красавица жена и послушные дети — все это есть у талантливого предпринимателя Рори. Но ему хочется большего. И вот в погоне за наживой он бросает все и отправляется в Англию покорять новые вершины. Но Старый свет не так прост. И Рори приходится изворачиваться, лгать и предавать, чтобы сохранить свой роскошный стиль жизни. На что он готов ради своей жажды власти и денег?», — говорится в описании видео.

Главные роли исполнили Джуд Лоу и Кэрри Кун. «Гнездо» станет вторым фильмом режиссера Шона Деркина, который дебютировал в 2011 году с драмой «Марта Марси Мэй Марлен» про побег из секты. Премьера фильма прошла в начале года на фестивале «Сандэнс».

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