Джуд Лоу в трейлере фильма «Гнездо»

На ютьюб-канале Capella Film появился локализованный трейлер драмы «Гнездо». Фильм выйдет в российский прокат 24 сентября.

«Роскошный особняк, успешный бизнес, красавица жена и послушные дети — все это есть у талантливого предпринимателя Рори. Но ему хочется большего. И вот в погоне за наживой он бросает все и отправляется в Англию покорять новые вершины. Но Старый свет не так прост. И Рори приходится изворачиваться, лгать и предавать, чтобы сохранить свой роскошный стиль жизни. На что он готов ради своей жажды власти и денег?», — говорится в описании видео.