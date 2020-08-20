ФБР опубликовало антисемитские «Протоколы сионских мудрецов». Подписчики возмутились

Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало в твиттере «Протоколы сионских мудрецов» — антисемитский текст, который считается подложным, сообщает The Washington Post.

Аккаунт FBI Records Vault выложил PDF-файл с копиями документа, письмами о них бывшему главе ФБР Эдгару Гуверу и отчетом судебного комитета Сената от 1964 года, в котором «Протоколы сионских мудрецов» признаны сфабрикованными. При этом твиттер-страница ФБР не сопроводила публикацию спорных материалов какими‑либо комментариями.

Из‑за этого ФБР подверглось критике пользователей, которые посчитали, что распространение текста без указания контекста может усилить антисемитские настроения в обществе. В итоге бюро пришлось извиниться и удалить пост — правда, сделали это не сразу, отмечает «Сноб».

«Протоколы сионских мудрецов» — поддельный документ, в котором излагаются планы евреев по установлению мирового господства. В России брошюра с текстом входит в список экстремистских материалов.