Бьорк сыграет славянскую ведьму в фильме про викингов

Исландская певица Бьорк присоединится к съемочной команде фильма «The Northman» («Северянин») Роберта Эггерса (режиссер «Маяка» и «Ведьмы»). Об этом рассказал в твиттере один из создателей картины Эрик Андерсон.

Как пишет The Film Stage, певица сыграет в «Северянине» персонажа славянскую ведьму (The Slav Witch). К актерской команде также присоединится дочь Бьорк Исадоура, но ее роль не уточняется.

Действие «Северянина» развернется на рубеже X века в Исландии. В центре сюжета — нордический принц, который жаждет мести за смерть своего отца.

Сценарий картины Эггерс написал вместе с исландским поэтом и писателем Сьоном Сигурдссоном. Роль принца исполнит Александр Скарсгард, также в актерском составе: его брат Билл Скарсгард, Николь Кидман, Уиллем Дефо и звезда «Ведьмы» Аня Тейлор-Джой.

В последний раз Бьорк снималась в кино в 2005 году — в картине «Drawing Restraint 9» своего тогдашнего мужа Мэттью Барни. Однако участие в «Северянине» можно считать ее первой ролью в крупном кинопроекте со времен «Танцующей в темноте» Ларса фон Триера.

Спустя годы певица призналась, что опыт участия в съемках был для нее травмирующим. По словам Бьорк, датский режиссер сексуально домогался до нее на площадке, из‑за чего она навсегда отреклась от съемок в кино.