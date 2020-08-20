Фильмы с европейских фестивалей и советскую классику покажут на «Ночи кино» в Москве

В Москве 29 августа пройдет ежегодный фестиваль «Ночь кино», в рамках которого покажут фильмы с европейских кинофестивалей и классику советского кино. Об этом « Афише Daily » рассказали организаторы.

Центральную программу фестиваля составила редакция журнала «Искусство кино». В нее вошли: экзистенциальная драма «Транзит» Кристиана Петцольда, история чувственного пробуждения «Видение» Наоми Кавасэ с Жюльетт Бинош в главной роли, антиутопия Каролины Поджи и Джонатана Винеля «Джессика навсегда», притча братьев Дарденн «Молодой Ахмед» и сюрреалистическая автобиография Алехандро Ходоровского «Бесконечная поэзия».

Среди отечественных картин в программе: дебют Артема Айсагалиева «Бабай», показанный в Роттердаме, триллер Дмитрия Мамулии «Преступный человек», участвовавший в 76-м Венецианском кинофестивале, а также российские сериалы «Хороший человек» Константина Богомолова, «Игра на выживание» Карена Оганесяна и «Последний министр» Романа Волобуева. После всех показов пройдут встречи и обсуждения картин с режиссерами и съемочными командами.

Будет на «Ночи кино» и традиционная ретропрограмма. В ее рамках покажут немые фильмы о городах с живым звуком от современных музыкантов, а также советскую классику из коллекции Госфильмофонда России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Министерство культуры России и Фонд кино традиционно покажут на фестивале самые популярные российские фильмы года.

В этом году «Ночь кино» пройдет в Москве в пятый раз. Ее мероприятия займут более 150 площадок в кинотеатрах, культурных центрах, парках и музеях. Посмотреть полную программу и зарегистрироваться на сеансы можно на сайте фестиваля.