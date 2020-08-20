Премьера спектакля Вырыпаева о людях, столкнувшихся с инопланетянами, пройдет в Москве 6 сентября

6 сентября в Центре имени Мейерхольда состоится премьера спектакля «UFO» по пьесе Ивана Вырыпаева о людях, столкнувшихся с внеземной цивилизацией. Об этом рассказали «Афише Daily» представители продюсерского бюро «Okko Театр».

Пьесу поставят в мультижанровом формате, объединяющем на сцене киноверсию и классический драматический спектакль. Премьерный показ киноверсии постановки пройдет в рамках фестиваля «Кинотавр» в Сочи.

В «UFO» играют Евгений Цыганов, Евгения Ивашова, Александр Алябьев, Иван Макаревич, Арина Маракулина, Алексей Розин, Ясмина Омерович, Алексей Филимонов, Инна Сухорецкая и другие актеры. Сорежиссером Вырыпаева выступил его сын Геннадий.