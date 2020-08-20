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Премьера спектакля Вырыпаева о людях, столкнувшихся с инопланетянами, пройдет в Москве 6 сентября

Федор Кузьмин
Сегодня в 16:07

6 сентября в Центре имени Мейерхольда состоится премьера спектакля «UFO» по пьесе Ивана Вырыпаева о людях, столкнувшихся с внеземной цивилизацией. Об этом рассказали «Афише Daily» представители продюсерского бюро «Okko Театр».

Пьесу поставят в мультижанровом формате, объединяющем на сцене киноверсию и классический драматический спектакль. Премьерный показ киноверсии постановки пройдет в рамках фестиваля «Кинотавр» в Сочи.

В «UFO» играют Евгений Цыганов, Евгения Ивашова, Александр Алябьев, Иван Макаревич, Арина Маракулина, Алексей Розин, Ясмина Омерович, Алексей Филимонов, Инна Сухорецкая и другие актеры. Сорежиссером Вырыпаева выступил его сын Геннадий.

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Уточняется, что фильм был снят в период самоизоляции специально для Okko и будет доступен онлайн в коллекции «Okko Театра» во второй половине сентября.

«Одна из наших миссий как «Okko Театра» — возрождение жанра фильма-спектакля, полноценного самостоятельного видеопродукта, созданного профессиональной кинокомандой. Мы решили пойти чуть дальше и сохранить кинематографические элементы и на театральной площадке, проводя параллель между «UFO» на экране и на сцене», — рассказал Вырыпаев.

Исполнитель одной из ролей Евгений Цыганов отметил, что, с его точки зрения, пьеса получилась о том, «что в нашем мире какие‑то вполне естественные вещи могут показаться сверхъестественными».

«UFO» — это истории, рассказанные людьми из разных стран мира. «Согласно статистическим исследованиям, 6 млн человек утверждают, что имели контакт с инопланетянами. 2 млн из них говорят, что были похищены и провели какое‑то время в неизвестном пространстве. И только 9 рассказывают о чем‑то совершенно невероятном», — описывают спектакль создатели.

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